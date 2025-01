VIDEO | Aasta ilusaima tabamuse kandidaat? Inglismaa jalgpallur säras 1. jaanuaril tõelise iluväravaga

Sheffieldi mängijad said oma trahvikastis palli ning alustasid kiirrünankut. Michael Smith söötis mänguvahendi Windassile, kes märkas, et vastaste puurilukk Jacob Widell Zetterström on väravast kaugel väljas. Nii virutas 30-aastane ründaja kaugelt peale ning pall maanduski rootslase selja taga võrgus. Inglasele oli see juba viies järjestikune mäng, kus ta koduklubi eest skoori tegi.

Sky Sportsi stuudios võrreldi seda Inglismaa vutilegendi David Beckhami kuulsa keskväljalt löödud väravaga Wimbledoni vastu 1996. aasta augustis. „See on täiesti erakordne tabamus,“ tunnustas kaasmaalast Sky Sportsi stuudios Julian Warren. „Kas see on parem kui Beckham? See on kindlasti samal pulgal. See oli midagi erilist.“