Vaheaasta võtnud Kalle Rovanperä muutis lähenemist: tahan endiselt alati võita, aga pean rallit ka rohkem nautima

„Sel aastal oli mul teistsugune lähenemine. Tahtsin rallisid natuke rohkem nautida, aga see ei tähenda, et kuidagi kehvemini sõita tahan,“ rääkis Rovanperä portaalile Rallit.fi. „Kui olen stardis, tahan alati ka võita. Tahtsime alati tiimi jaoks võita ja neile punkte tuua. MM-tiitel oli alati eesmärk.“

Rovanperä püüab teistmoodi suhtumise ka äsja alanud aastasse kaasa võtta. „Tahan kogu aasta selle suhtumisega läbida. Mitte, et nüüd midagi vähem tahaksin, aga püüan rohkem nautida. Arvan, et see võiks mulle paremini mõjuda,“ sedastas WRC ajaloo noorim maailmameister. „Teised kohad mind ei rahulda. Eesmärk on ikka sama: tahan võita, kuid pean õppima ka protsessi rohkem nautima.“