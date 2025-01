Eestlanna nomineeriti maailma parima vibulaskja tiitlile

Varasemalt on ainukese eestlasena pälvinud nominatsiooni maailma parima vibulaskuri tiitlile Lisell Jäätma aastal 2022, samuti naiste plokkvibu klassis.

„Minu jaoks on suur au olla nomineeritud aasta plokkvibulaskuri tiitlile,“ sõnas Paas pressiteate vahendusel. „See rahvusvaheline tunnustus on tõeliselt eriline ja näitab, et minu töö ja pühendumus ei jää märkamata. Olen selle eest väga tänulik ja võtan seda kui suurt motivatsiooni edasi liikuda ja veelgi paremaid tulemusi saavutada.“