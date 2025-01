Karol Metsa koduklubiga liitus mitmekülgne ameeriklane

„Sands pakub põnevat segu atleetlikkusest ja võimekusest. Positiivne on see, et teda saab kasutada nii keskväljal kui ka keskkaitses. Kuna ta on Euroopas juba kõrgel tasemel mänginud, siis usun, et ta suudab klubis ja Bundesligas kiiresti kohaneda,“ kommenteeris St. Pauli spordidirektor Andreas Bornemann klubi kodulehele.