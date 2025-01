VIDEO | Kaimar Vagul jätab Nelja hüppemäe turnee pooleli: hooaeg on olnud väga raske

Noormeest aga sellised tulemused ei rahulda ja ta otsustas järgmistest võistlustest loobuda. „Tuleb aru saada, et MK-sarja tase on ülikõva. Turnee jätan nüüd pooleli, sest pole soovitult läinud,“ ütles Vagul.

„Esimene periood hooajast on olnud väga raske. Ma pole saanud häid võistlusi ja hüppeid. Või siis on tuulega ebaõnne. Järgmine aasta tuleb lihtsalt seda kõike parandada, et oleks õnne ja häid hüppeid samal ajal,“ lisas Vagul, kes keskendub nüüd kontinetaalkarikasarjale ja juunioride MM-ile.