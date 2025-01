Ogier peab ennast eelmise hooaja parimaks sõitjaks: kõik oli peaaegu ideaalne

Kuigi erinevate sõiduvigade tõttu läksid Ogier viimased etapid aia taha, siis prantslase hinnangul oli ta kiirus piisav, et sõitjate MM-tiitel võita.

„Kui viimased neli rallit välja jätta, siis olime alati kõige paremad. See kõlab nagu paradoks, aga tegelikult nautisin ka neid rallisid väga. Tundsin ennast rooli taga ja autos väga hästi, aga miskipärast tulemusi ei tulnud,“ selgitas Ogier DirtFishile.

„Loomulikult olin [eksimuste pärast] vihane, aga peamiselt seetõttu, et olin viimaste etappide nimel väga palju vaeva näinud. Kiirus ja kõik muu oli peaaegu ideaalne. Aga ralli ongi selline spordiala, kus üks eksimus võib kõik ära rikkuda. Seda oli muidugi väga keeruline aktsepteerida,“ lisas ta.

„Kõige tähtsam on muidugi see, et hooaja viimasel kiiruskatsel tegime oma töö hästi ära ja täitsime hooaja peamise eesmärgi,“ lausus mullu kolm etappi võitnud ralliäss.