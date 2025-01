Seni FC Kuressaaret tüürinud Roman Kožuhhovskist sai Narva Transi peatreener

Eelmise hooaja kuuendana lõpetanud Transi viimatiseks peatreeneriks oli portugallane Ricardo Afonso. Transi uus juhendaja Kožuhhovski on siinmail juba pikaajaline tegija. Ukrainlase käe all on lisaks Kuressaarele mänginud ka Nõmme Kalju ning Eesti U21 koondis.