DELFI VIDEO | Kõige aktiivsem kuu jõusaalides ei olegi Ott Kiivikase sõnul jaanuar

„Kindlasti mingit aktiviseerumist [jaanuaris] tuleb, aga ma julgeks öelda, et märts on isegi veel aktiivsem kuu. Võib ju mõelda, et 2. jaanuarist on saalid täis, aga tegelikult on lastel veel koolivaheajad, paljud vanemad on reisi peal... Pigem toimub aktiviseerumine kevade poole,“ rääkis Kiivikas Delfile „Spordiaasta tähed“ gala eel.