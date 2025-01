La Liga kruvib pinget: FC Barcelona suvine suurost ei saanud mängimiseks luba ja võib klubist tasuta lahkuda

31. detsembril tegigi FC Barcelona Olmo registreerimiseks uue avalduse, kuid kõigest tund aega hiljem teatas Hispaania kõrgliiga La Liga, et nad lükkasid Barcelona avalduse Olmo osas tagasi. Lisaks Olmole ei antud luba ka ründaja Pau Victori registreerimiseks. La Liga silmis on Barcelona probleem tõsiasjas, et nende tulud ja kulud ei ole lihtsalt tasakaalus.

Praeguse seisuga on Olmo ja Victori edasine tulevik lahtine. Reaalsuses on nad nüüdsest vabaagendid ja võivad klubist tasuta lahkuda. Nii on Olmole silma peale pannud Londoni Arsenal. Huviliste ringis pidid olema ka Manchester United ja Manchester City.

Barcelona noortesüsteemi La Masia kasvandik Olmo on seni väljendanud selget soovi jätkata oma karjääri Kataloonias. „See aasta on minu jaoks olnud väga eriline. Tunnen, et see on siiski alles algus. Tunnen, et mul on siin (Barcelonas) veel palju teha. Tahan Barcelonaga tiitleid võita. Lisaks tahan võita ka koos rahvuskoondisega,“ sõnas tänavune Euroopa meister Mundo Deportivo vahendusel.