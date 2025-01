TÄNA OTSEBLOGI | Artti Aigro jätkab heitlust nelja hüppemäe turneel, vastaseks kuuekordne maailmameister

Eestlastest on Garmisch-Partenkirchenis põhivõistlusel kaasa löömas Artti Aigro , kes teenis eilses kvalifikatsioonis 24. koha. See tähendab, et Aigro tuleb täna torni juba neljanda hüppajana ning duellis on tema vastaseks sakslane Markus Eisenbichler, kes lõpetas eilse kvalifikatsiooni 27. positsioonil.

33-aastane Eisenbichler on individuaalselt võitnud MK-sarjas kolm osavõistlust. Käimasoleval hooajal on ta MK-sarja üldarvestuses hoidmas 26. positsiooni (Aigro on 21.). Aastate jooksul on Eisenbichler kroonitud kuuel korral maailmameistriks. Neist tiitlitest üks on ka individuaalne. Maailma parimaks kerkis ta 2019. aastal Seefeldis suure mäe võistlusel. Oma ainsa olümpiamedali võitis Eisenbichler 2022. aastal Pekingis, kui ta teenis Saksamaa koondise ridades pronksi.