TÄNA OTSEBLOGI | Artti Aigro jätkab heitlust nelja hüppemäe turnee teisel osavõistlusel

Eestlastest on Garmisch-Partenkirchenis põhivõistlusel kaasa löömas Artti Aigro, kes teenis eilses kvalifikatsioonis 24. koha. See tähendab, et Aigro tuleb täna torni juba neljanda hüppajana ning duellis on tema vastaseks sakslane Markus Eisenbichler, kes lõpetas eilse kvalifikatsiooni 27. positsioonil.