TÄNA OTSEBLOGI | Kuidas läheb Alevil ja Himmal Tour de Ski aasta esimesel etapil?

Rajale minnakse eilse 20 km vabatehnikasõidu põhjal ehk Martin Himma stardinumber on 15. ning Alvar Johannes Alevil 32. Esimesena saab rajale norralane Harald Östberg Amundsen. Himma saab lähte 1.18 pärast Amundseni ning Alevil tuleb oodata 1.56. Kolmanda eestlasena on rajal Henri Roos. Numbrit 78. kandev Roos saab lähte 3.10 hiljem. Laines startiv Roos kaotas Amundsenile eile 4.43.

Nii Alevil kui ka Himmal on seekordsel Tour de Skil olnud õnnestumisi. Kui Alev teenis 29. detsembril 15 km klassikasõidus 20. koha, siis Himma oli eile 20 km vabatehnikasõidus 15.

Tour de Ski üldarvestuses on kolme etapi järel üldarvestuses juhtimas norralane Johannes Hösflot Kläbo, kes edestab 16 sekundiga kaasmaalast Amundseni ja 54 sekundiga ameeriklast Ben Ogdenit.

Eestlastest on Alev 29. positsioonil (+2.42), Himma hoiab 53. kohta (+4.33) ning Roos on 76. tabelireal (+8.01).

Homme on Tour de Skil puhkepäev. 3. jaanuaril on kavas klassikatehnikas sõidetav sprint, 4. jaanuaril sõidetakse 10+10 km suusavahetusega sõit ning pühapäeval on kavas ühisstardist sõidetav 10 km mäkketõusu etapp (vabatehnikas).