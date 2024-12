DELFI VIDEO | Gerd Kanter sporti tabanud kärbetest: kõik peavad vaeva nägema, et eraraha sporti juurde tuua

„Sellesse süsteemi on juba eos teatav kärbe sisse kirjutatud, sest kui 5. kategooria treenereid juurde tekib, läheb supp nagunii lahjemaks. Selge see, et see paljusid klubisid mõjutab, aga see on üle elatav. Kindlasti see spordirahvast ei rõõmusta ning klubide olukorda lihtsamaks ei tee, eriti kui tahame järgi jõuda õpetajate palkadele,“ rääkis Kanter pühapäeval „Spordiaasta tähed“ gala eel Delfile.