Djokovic alustas uut hooaega võidukalt, tagasitulekut tegev Kyrgios kaotas maratonlahingu

„Ootan endalt alati seda, et näitaksin end väljakul heast küljest. Ilmselgelt võit on võit. On oluline alustada uut hooaega võiduga,“ rääkis Djokovic kohtumise järel antud intervjuus. „Hijikata väärib enda tänase esituse eest suur aplausi. Ta oli tõesti hea.“

Kuidas võtab Djokovic vastu 2025. aasta? „Kindlasti tähistame. Meil on mõned plaanid. Minu pere on siin. Mu lapsed on põnevil, et saavad hiljem magama minna. Ilmselt vaatame täna Brisbane´is ühte paljudest ilutulestikkudest,“ vastas serblane.