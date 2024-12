„Ta räägib paska.“ Cristiano Ronaldo bravuurikas sõnavõtt tehti maatasa

Kui nädala alguses kritiseeriti Ronaldot sellel eest, et ta otsustas Soomes Lapimaal puhkusel olles suusarajal kõndida, siis nüüd on jalgpallimaailma kihama pannud portugallase hiljutine sõnavõtt, kus ta väitis, et Saudi Araabia kõrgliiga on tugevam kui Prantusmaa Ligue 1.

„Prantsusmaal on ainult PSG. Kõik teised meeskonnad pole arvestatava tugevusega. Proovige ise joosta 38-, 39- või 40-kraadises kuumuses ja veendute, et Saudi Araabia kõrgliiga on tugevam,“ rääkis Ronaldo, kes mängib klubivutti Al Nassris.

Portugali jalgpallitähe sõnavõtt ajas harja turri endisel Prantsusmaa koondislasel, praeguseks profikarjääri lõpetanud 39-aastasel Adil Ramil, kes on Prantsusmaa kõrgliigas kandnud aastaid Lille´i ja Marseille värve.

„Ta räägib paska. Kas soovite, et näitan teile pilte Saudi Araabia kõrgliiga kaitsjatest? Ma arvan, et kogu see asi on üks PR-trikk. Meie kaitsjad on masinad! Kui panete Ronaldo Prantsusmaa kõrgliigasse, siis ta süüakse siin ära,“ avaldas Rami arvamust Twitchi otsesaates.

Prantsusmaa koondises 36 kohtumist pidanud Rami rõhutas, et vaatamata Ronaldo kritiseerimisele, austab ta teda väga. „Cristiano Ronaldo, sa tead, et ma olen su fänn. Olen „Tiim Ronaldo“, kuid praegu tegi ta vea,“ lisas Rami.

