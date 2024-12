Maleäss Carlsen sai loa teksapükse kanda, eestlanna Narva jäi napilt MM-i veerandfinaalist välja

34-aastane superstaar sellega päri polnud ning mees ähvardas turniirilt sootuks lahkuda. „Ausalt öeldes olen selles vanuses, et ma väga ei hooli. Keegi ei taha alla anda... lähen tõenäoliselt kuhugi, kus ilm on veidi parem,“ lausus ta.

Kahe osapoole tülis otsustas sammu tagasi astuda FIDE. „Kahetsusväärselt on riietusreeglite rakendamine, ehkki need on juriidiliselt põhjendatud ja järjepidevad, tekitanud olukorra, mida oleks võinud vältida,“ ütles FIDE president Arkadi Dvorkovitš. „Rääkisime läbi meie toetajatega ning nende soovidest lähtuvalt katsetame lähenemist, mis võimaldab riietuses rohkem paindlikkust.“

Nii on edaspidi lubatud ka Carlseni lähenemine, kes kandis pintsakut ja teksapükse. „Põhimõte on lihtne: ametliku riietumisstiili järgimine on endiselt kohustuslik, kuid elegantsed väikesed kõrvalekalded on lubatud,“ lausus Dvorkovitš.