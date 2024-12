TÄNANE OTSEBLOGI | Kas Alev murrab Tour de Skil taas 20 parema sekka?

Alev jõudis pühapäeval tänavusel hooajal kolmandat korda MK-sarjas 20 parema sekka, sest lähterivi lõpust startinud eestlane lõpetas toonase 15 km ühisstardist klassikasõidu täpselt 20. kohal. Kokkuvõttes hoiab 31-aastane Alev Tour de Skil 31. kohta, kaotust liidrile on minut ja 32 sekundit. Eestlastest on teisipäeval stardinimekirjas ka Martin Himma ja Henri Roos, kes kokkuvõttes on kaheksandas kümnes.