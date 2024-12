BLOGI | Üllatuspomm! Martin Himma tegi Tour de Ski kolmandal etapil karjääri vägevaima sõidu

Kokkuvõttes juhib tuuri Kläbo, kes edestab Amundseni 16, Ben Ogdenit 54 ja Krügerit 56 sekundiga. Ülejäänud suusatajad kaotavad liidrile juba enam kui minutiga. Alev on üldarvestuses 29. (+2.42), Himma 53. (+4.33) ning Roos 75. (+8.01).

Sprindiarvestust juhib 45 punktiga Kläbo, teist kohta hoiab Janik Riebli 35-ga. Mägedekuninga lilla vest on selles arvestuses 39 punkti kogununud Amundseni seljas, tema lähimad jälitajad on 24 punktiga Andrew Musgrave ning Hugo Lapalus. Tour de Ski jätkub juba uue aasta esimesel päeval, kui kavas on 15 km klassikatehnikas jälitussõit.