Hyundai rallitiimist lahkunud programmijuht Loriaux läks Toyota palgale

Toyota pressiteenistuse kohaselt on tema töö fookuses pikaajalised tehnoloogilised lahendused ja meeskonna edu Wilderness Rally World Series (W2RC) võistlusel. Toyota Dakari projekti juhib Belgia ettevõte Overdrive Racing.

„Meil ​​on hea meel, et Christian liitub Overdrive’i perega. Pole kahtlust, et nii ametlik Toyota Gazoo Racingu meeskond kui ka W2RC erasõitjad saavad tema teadmistest ja pühendumusest kasu,“ kommenteeris Toyota W2RC meeskonna juht Andrea Carlucci pressiteates.

Sarnast konkurentidevahelist liikumist näeb rallispordis pigem harva, ent teisalt on Loriaux suurte kogemustega ning hinnatud tehnoloogiaguru. „Ta on tuntud insener, kellel on Subaru, Fordi, Bentley ja Hyundai meeskondades muljetavaldav ajalugu,“ lisas Overdrive Racingu tegevjuht Jean-Marc Fortin. „Ausalt öeldes on tema liitumine meie teadus- ja arendusosakonnaga suur au ning uus motivatsiooniallikas. Ta hakkab seda osakonda juhtima ning ta vastutab uute tehnoloogiate arendamise eest.“