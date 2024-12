Eesti ainsa profiratturite tiimiga liitub saarlane, kes vedas Madis Mihkelsi EM-il pronksini

Meeskonna esindaja Rigo Räim sõnas, et Laugi ühinemine on meeskonna jaoks väga positiivne areng, sest ta teeb tiimi kindlasti tugevamaks ning annab taktikaliselt käike juurde.

„Patu on mees, kes ei pelga olla jooksikute hulgas ja sealt võita ning on võimeline võitma ka grupifinishites. Saame kaarte juurde, kelle peale mängida, eriti just künklikumatel ja raskematel sõitudel, mis on Patu leivanumbriks saanud,“ võttis Räim arengud kokku.