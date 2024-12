TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab mullust Eesti-Läti liiga neljandat satsi

13-st mängust kümme võitnud Kalev/Cramo on Optibet liigas kolmas, eelnevatel aastatel medaleid sihtinud ning mullu neljanda koha saanud Ventspils on tänavu kuue võidu ja kaheksa kaotusega kümnes. Kalevlased tulevad kohtumisele vastu kolmemängulise võiduseeria pealt, laupäeval olid nad 82:77 üle Rapla Utilitasest.

„Ventspils on rünnakule orienteeritud meeskond, kellele meeldib mängida kiiret korvpalli,“ kirjeldas Kalev/Cramo korvialust tugevdav Anrijs Miška vastaseid. „Meie jaoks on oluline kontrollida tempot ja limiteerida nende lihtsaid korve kiirrünnakutes - olukord millega me viimastes mängudes oleme hätta jäänud. Õnneks on täna sügavam rotatsioon meeskonnal kui eelmistes mängudes ning loodan, et suudame kodupublikule pakkuda head kossukogemust aasta viimases mängus!“