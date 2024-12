Eesti aasta võistkond sai MK-etapil teise koha

Harri Lill sõnas mängu kommenteerides, et oma treeneri vastu mängimine ei olnud lihtne. „Veerandfinaal oli hea tasavägine mäng ning lihtne meil polnud. Treenerit on hea võita, seda enam, et nad on ka maailma edetabelis teisel kohal,“ ütles Lill veerandfinaali järel.