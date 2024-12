DELFI VIDEO | Kuidas lahendada Eesti spordis lokkav rahamure? Kristo Tohver: rasked ajad avavad uksed, mis varem on olnud suletud

„Lihtne oleks öelda, et Eesti spordi kõige suurem mure on rahanappus. Tegelikult peitub võti üksteisega arvestamises või koos tegemises. Näen väga suurt väärtust spordirahva liitmises ning ühistegemises võimalust kaasata spordi juurde rohkem raha,“ rääkis Tohver Delfile enne pühapäeval toimunud „Spordiaasta tähed“ galat.

Küsimusele, kas ta ka näeb, et Eesti spordirahvas on üldse soovi koostööd teha, vastas Tohver: „Rasked ajad avavad uksed, mis muidu on olnud suletud. Inimestel tekib motivatsioon ja tahtmine teistmoodi proovida. Näen seda läbi selle, kui palju tulevad inimesed minuga kohtuma ning kui palju neil on häid ideid.“