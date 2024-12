TULEMUSED | Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud... Aasta spordisaavutus on Johannes Ermi Euroopa meistritiitel!

Gunnar Leheste: „Mina isiklikult nautisin kõikidest medalitest enim Jefimova kerkimist maailma eliidi sekka nii populaarsel ja prestiižsel spordialal, nagu seda on ujumine. Arvestades, et olümpiafinaali kaheksast kohast viis kuulus eurooplannadele, on medal EM-il sel distantsil igati kõva valuuta. Mul on (heas mõttes) hirm, et Jefimova purustab veel aasta sportlaste valimisel rekordeid, sest raske on näha, et ta lähiaastatel oma maailma konkurentidega võrreldes kehvemaks muutub.“