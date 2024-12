Thierry Neuville Hyundai tulevikust: tahaksin, et tiim jätkab, aga see ei sõltu minust

Hyundai autotootja rallitiimi tuleviku üle WRC-s on spekuleeritud pikalt. Septembris toimunud Kreeka MM-etapi eel hakkasid rallimeedias levima spekulatsioonid, et Hyundai võib 2025. aasta järel sarjast lahkuda, et keskenduda FIA kestvussõidu MM-i (WEC) ringrajaautode projektile.

Veidi hiljem tuligi uudis, et Hyundai plaanib alates 2026. aastast WEC-sarjas kaasa lüüa. Kas ja kuidas see nende ralliprojekti mõjutab, pole aga tänase päevani teada.

Neuville andis hiljuti soomlaste Rallit.fi-le intervjuu, kus tõdes, et ei tea isegi 2025. aastast kaugemale. „Sõlmisin Hyundai hiljuti kaheaastase lepingu, kus 2026. aasta on valikuline,“ andis ta mõista, et sõlmis 1+1 kontrahti. „See (lepingu teise poole käivitamine) otsustatakse hiljem.“

Tänavune maailmameister loodab ise vähemalt kaks aastat veel sarjas kaasa lüüa. „Tahaksin väga, et Hyundai jätkaks ka 2027. aastal, kui WRC-s algab uus ajastu, sest usun, et paljude muutustega on sari selliste autotootjate nagu Hyundai jaoks hea turundusplatvorm,“ arutles belglane. „Kuid see ei sõltu enam minust. Mina jätkan pingutamist ja püüan toetada brändi nii hästi kui suudan.“

Nimelt kinnitas FIA detsembris, et praeguste Rally1 masinatega 2027. aastal ei jätkata. Uutel Rally1 autoklassi masinatel hakkab olema palju sarnast praeguste Rally2 autodega, millelt võetakse üle nii mootor, jõuülekanne kui ka pidurid.

Ühtlasi määrati rallimasinate maksvusele ülempiir, milleks on 345 000 eurot. Kulude kärpimiseks vähendatakse rallidel ka tiimiliikmete arvu ja muudetakse kohapealne logistika odavamaks.

Enda tulevikust rääkides lisas Neuville, et ei plaani lähitulevikus veel karjääri lõpetada. „Ma ei ole veel vana, olen 36-aastane. Küll aga ei sõida ma enam järgmised kümme aastat, vähemalt mitte täiskohaga WRC-s,“ märkis ta.

Lisaks Neuville’ile jätkab uuel aastal tiimis täiskohaga Ott Tänak. Hyundai tõi 2025. aasta hooajaks omale ka kolmanda põhisõitja, kui M-Spordist meelitati üle prantslane Adrien Fourmaux.

