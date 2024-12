Pronksised sõudjad, Klavan ja Balta. Kes olid aasta seitse tähelepanuväärset sportlaskarjääri lõpetajat?

Mida nad ütlesid oma viimase võistluse järel? Raja: „Enam-vähem samas vormis püsimine pole väga suur vaev. Aga on kaks asja, mis minu jaoks rohkem loevad. Esiteks, kas mul on vaimujõudu, et teha sellist sõitu nagu täna ka igal järgmisel võistlusel. See on minu vastutus võistkonna ees, kui valin jätkamise. Teiseks on vaja ikkagi jõuga anda teatepulk edasi nendele noortele, kelle silmis on usk ja tahe. Kohta tühjaks tehes nad ei peaks ootama, et keegi eest ära läheb. Nad ei pea kedagi üle sõitma. Vaid nüüd lihtsalt: palun. Aga nad ka küsivad seda kohta. /--/ Stardieelset tunnet on raske kirjeldada. Lihtsalt iiveldabki, sest nii paha on olla. See on valu. Ja kui oled teinud seda liiga kaua, siis küsid endalt, et kas on vaja.“