KUULA | „Mis tunne on?“ Eneli Jefimova äpiga föönist, täisealiseks saamisest ja unenägudes ujumisest

Eilse spordigala põnevamad jutud peeti Alexela kontserdimajas maha siis, kui televaatajad vaatasid reklaame. Muu hulgas selgus, mida Jefimovale sünnipäevaks kingiti - äpiga föön. Uurisime, mis imeloom see veel on. Saates selgub ka, millise üllatuse valmistas perekond Enelile sünnipäeva hommikul.

Jefimova tõdes ühes kahest võidukõnest - lisaks naissportlasele kaitses ta ka noorsportlase Kristjanit -, et lõppenud aasta oli ta karjääri keerulisim. Ujuja viis kuulajad ühte oma aasta madalhetkesse ning avaldas, mida ta tol hetkel mõtles või kartis.

Hirmudest tuli juttu ka unenägudest rääkides - selgus, et ujumisega seotud unenäod on teinekord Enelil ka reaalses elus täppi läinud, õnneks mitte hirmuunenäod, vaid need rõõmsamad.