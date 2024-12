Alex Matthias Tamme seostatakse kolmekordse Sloveenia meistriga

Lõppenud Premium liiga hooajal Nõmme Kalju särgis 28 väravat löönud Tamm on alates sügise lõpust vabaagent. 23-aastane tipuründaja tunnistas juba klubihooaja lõppedes, et tema eesmärk on järgmisel aastal teha karjääri samm edasi.

„Number üks eesmärk on leida hea mängukoht ning teha liigataseme poolest samm edasi. Peamine pole majanduslik pool või palganumber, vaid leida koht, kus saan end tõestada. See peab oleme mängupaik, kus mul on võimalik veel ka järgmine samm kõrgemale teha,“ rääkis Tamm Novembris Delfile.

Näib, et asjad on hakkamas vaikselt liikuma, kuna erinevate allikate teatel on Tamme vastu huvi tundmas kolmekordne Sloveenia meister Ljubljana Olimpia.

2005. aastal asutatud Ljubljana Olimpia tõusis Sloveenia kõrgliigasse 2009. aastal ning pole pärast seda tippseltskonnast välja langenud. Lisaks kolmele Sloveenia meistritiitlile on tuldud neljal korral riigi karikavõitjaks.

Käimasoleval hooajal hoiab Ljubljana Sloveenia kõrgliigas 18 mänguvooru järel esikohta. Konverentsiliigas on jõutud 1/16-finaali, kus kohtutakse Bosnia klubi Banja Luca Boraciga.

