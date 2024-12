Vanglasse sattunud endine Venemaa jalgpallikoondislane hukkus Ukraina sõjas

Bugajevi kaitse väitis, et politsei võltsis tõendeid, kuid kohtus tunnistas endine jalgpallur süüd ja väljendas kahetsust. Tema advokaat kommenteeris toona, et Bugajevil oli „kiire, et osaleda SVO-s“ (Venemaa niinimetatud sõjaline erioperatsioon Ukrainas). Kohus määras talle 9 ja poole aastase vangistuse. Bugajevi surma 29. detsembril kinnitas väljaandele Sport24 tema isa Ivan Bugajev.