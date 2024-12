Kahekordne Kristjani laureaat Henry Hein: treenerid väärivad Eestis suuremat tähelepanu. Ma ei näe, et palju noori peale tuleks

„Igaühte ei valita, kindlasti on see oluline tunnustus,“ jagas kahekordne Kristjani laureaat Hein Alexela kontserdimajas toimunud gala järel muljeid. „Otseselt selle nimel töö ei käi, aga tunnustus on kindlasti meeldiv. Eriti sel aastal oli see päris üllatav. Kõnet ma valmis ei teinud, sest arvasin, et üks kergejõustikutreener võtab selle ära, aga olen väga uhke.“