KUULA | „Suusajutud“: Tormis Laine: võistluse ajal mäest alla sõites ei ole ühtegi nauditavat hetke, puhas piin

Ta on sihikindlalt selle eesmärgi poole liikunud 11. eluaastast peale, kui kolis perega elama Austriasse Tiroolidesse. Ikka seepärast, et saada maailmaklassi mäesuusatajaks. Seda lugu me sel korral vestluses ei puuduta, kuna see on ühes varasemas „Suusajuttude“ episoodis juba räägitud. Kes soovib räägitust osa saada, see otsib interneti avarustest saate ülesse.

Ja pealkirjast ärge laske end eksitada. Tormis Laine naudib seda, mida ta teeb. Tänasel päeval veel eriliselt... Aga tõde on see, et enamus võistlusradasid on sedavõrd keerulised ja nõudlikud, eriti MK-sarjas, et mingit naudingut finiši poole kihutades ei tunne. Ainus, mis peas vasardab, on teadmine, et alla tuleb saada võimalikult kiirelt, olusid trotsides ning aju ohusignaale eirates. Ja uskuge, see pole kaugeltki lihtne ülesanne.