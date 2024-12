Jaagup Kreemiga lava jaganud Egle Uljas: haarasin kohe võimalusest kinni, sest olen suur Terminaatori fänn

Arizona ülikoolis kesk- ja pikamaajooksu treenerina töötava Uljase poole pöördusid vastava pakkumisega produktsioonifirma ID Production inimesed umbes paar kuud tagasi. „Võtsin selle muidugi kohe vastu! Miks mitte? Äge ju! Olen suur Terminaatori fänn ning see laul, mis on ju otse klaverile kirjutatud, oli parim valik,“ rääkis Uljas.

Uljas avaldas, et esinemise päeval tehti veel viimasel hetkel laulus üks pisimuudatus. „Ühe lõigu pärast klaverisoolot võtsime välja, kuna loo algus on täpselt sama. Mõtlesime, et milleks korrata. Ta ise pidi ka laulu vormi meelde tuletama, sest see on tal aastatega muutunud,“ lisas Uljas.