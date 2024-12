Reegleid rikkunud Johaug ja Andersson võidakse uue eksimuse korral suusatuurilt eemaldada

Rootsi suusataja Ebba Andersson alustas võistlust tagantpoolt ja püüdis kiiresti positsioone parandada. Selle käigus unustas ta, et tehnilises tsoonis oli lubatud sõita vaid vahelduvtõugetega, vahendab Swedish Expressen. „Esimesel ringil, teises tehnilises tsoonis, kasutas Ebba topeltsammu. Ta lihtsalt unustas selle ära,“ selgitas treener Stefan Thomson. „Ta mõistis ise, et rikkus reegleid. Midagi vaielda polnud, see oli üsna selge,“ lisas Thomson.

Sama reegli vastu eksis ka. „Kui selle sain, siis ilmselt õigustatult. Pean järgmisel klassikastiili võistlusel oma tehnikale rohkem tähelepanu pöörama,“ ütles Johaug Norra telekanalile TV2. Thomson kritiseeris aga tehnilise tsooni paiknemist, öeldes, et see ei ole loomulik osa rajast. „Tundub, et poiste jaoks on tsooni asukohta muudetud, mis on hea. Praegune paigutus tundub ebamugav,“ märkis ta.