Palju õnne Haaland, Ata-ata Guardiola! Manchester City superstaar sai isaks, kuid uudise avalikustas kogemata peatreener

Haaland lõi vaid oma teise värava viimase 50 päeva jooksul, kui City lõpetas viiemängulise võiduta seeria. Guardiola tunnistas oma staarmängija raskusi ning tõi kogemata esile suure uudise. „Mõnikord on Erlingut ebaõiglaselt hinnatud, kuid see on osa jalgpallist. Ta on väsinud, ta on mänginud palju minuteid. Ta sai mõned päevad tagasi esmakordselt isaks, see on olnud väga emotsionaalne ja põnev aeg tema jaoks,“ sõnas Guardiola.