Eesti kurlingupaar pääses kõrgetasemelisel MK-etapil veerandfinaali

„Seni oleme rahul, kuigi olud on jää osas keerulisemad, kuid oleme suutnud eksida vähem võrreldes vastastega ning mäng mängult on tunnetus läinud ka paremaks,“ kommenteeris Lill pressiteate vahendusel.

Kaldveel ja Lillel on alagrupis pidada veel üks kohtumine. Täna mängitakse tugeva Šveitsi kurlingupaari vastu, kus naismängija Carole Howald on edetabeli esinumber ning Pablo Lachat-Couchepin on meeskonna koosseisus maailma edetabeli teine.