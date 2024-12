OTSEBLOGI | Kes valitakse Eesti aasta sportlasteks?

Aasta meessportlane, naissportlane, noorsportlane, võistkond ja treener selguvad rahvahääletuse, spordiajakirjanike ja spordialaliitude hääletustulemuste liitmisel. Kusjuures naissportlase ja meessportlase kategooriates on võimalik otsesaate ajal telefonihääli anda. Saadud hääled liidetakse esimese hääletusringi häältele. Võrdsete punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane.

Aasta meessportlase nominendid on kümnevõistlejad Johannes Erm ja Janek Õiglane ning ujuja Kregor Zirk. Naiste seas on sõelale jäänud ujuja Eneli Jefimova ning vehklejad Nelli Differt ja Irina Embrich. Aastra treeneri tiitlile on nomineeritud Jefimovat juhendav Henry Hein, Differti treener Helen Nelis-Naukas ning Ermi treener Holger Peel.