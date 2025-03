13 Läti vs. 3 Eesti noormängijat. Miks Eesti korvpalliklubid ei usalda omi noori? Ja kas see võib olla krahhi tuum?

Üks Eesti klubide murede ring on selge: meie omavalitsuse tugi võrreldes lätlastega on pahatihti väiksem, raskes majanduskliimas sponsoreid keerulisem leida ning leegionäride turult häid mehi raske saada. Kõik need on õiged tähelepanekud ja mitu korda lahti räägitud jutud. Kuid see ei selgita asja, miks Eesti meeskonnad ei kasuta noori ja miks lõunanaabrite klubid usaldavad märgatavalt enam omi mehi.