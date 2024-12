Must nädal Šveitsi spordis: suri ka teine lumelaviini alla jäänud tippsportlane

The Locali andmetel oli Buchs koos ühe oma sõbraga liustikul suusatamas, kui ühtäkki andis lumine pinnas šveitslase jalge all järele ning ta kukkus sügavale mäenõlva põhja. Vaatamata sellele, et kohale saabus helikopter, kes toimetas Buchsi Sioni haiglasse, ei suudetud orienteeruja elu päästa.

Šveitsi spordis on käsil äärmiselt must nädal, kuna esimesel jõulupühal saabus teade, et hukkunud on riigi lumelauakrossi koondise liige Sophie Hediger. Sarnaselt Buchsile sai ka Hedigerile saatuslikuks lumelaviin, mis tabas teda Šveitsis Arosa mägikuurordis.