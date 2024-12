Pärnu peatreenerina võidukalt alustanud Evart: mängijatele peab andma ka natuke loovust

„Nägin täna kohe mängu alguses, et kaitsest rünnakule ületulek oli täpselt selline, et meestel oli nägu naerul – nad tahtsid saada kiireid ja lihtsaid viskeid. Proovime seda veel kaks korda kiiremaks saada, aga selline see Pärnu olema hakkab,“ tõdes värske peatreener Evart peale kohtumist.