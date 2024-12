Kaarel Nurmsalu tugevas konkurentsis tuleristsed saanud Kaimar Vagulist: sel tasemel konkureerimiseks on vaja füüsist parandada

Kaimar Vaguli mänedžer Kaarel Nurmsalu tunnistas Delfile, et 17-aastane noormees läks nelja hüppemäe turneele teist aastat järjest eelkõige kogemusi koguma. Lisaks mängib osalemise juures rolli fakt, et Oberstdorf on Vaguli kodumägi, kus ta igapäevaselt harjutab.