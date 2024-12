Kreekasse siirdunud Ioan Yakovlev: mul oli ka Aasiast häid pakkumisi

Panionise ridades on praegu mängimas ka FCI Levadia endine ründaja Felipe Felicio. „Rääkisin ka Felipega. Ta mängis minu klubivahetuses oma osa. Suhtlesime palju. Tegelikult tahtsid nad (Panionis) mind palgata juba juulis. See ütleb nende huvi kohta väga palju. Klubi president kirjeldas minu tulevast rolli ja see pakkus mulle suurt huvi,“ tõdes Yakovlev.

„Tahtsin, et Levadia saaks minu eest ka üleminekutasu. Lisaks soovisin, et minu lepingu tingimused oleksid lähedased sellele, mida mulle pakuti Aasiast. Loomulikult olid Aasiast tulnud pakkumised finantsiliselt atraktiivsed, kuid samas tahtsin ka Euroopas edukas olla,“ lisas ta.

Yakovlev lendab Ateenasse nädalavahetusel ning seejärel esitletakse teda juba Panionise mängijana. „Ma ei ole varem äriklassis lennanud. See näitab ka minu uue tööandja professionaalsust. Viimased kolm päeva on olnud väga tihedad. Suhtlemist on olnud palju ja erinevate dokumentide allkirjastamist samuti. Mul on tunne, et olen telefoniga rääkinud umbes 100 tundi,“ tõdes ääreründaja lõbusalt.