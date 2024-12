Hyundaiga liitunud Fourmaux: usun, et tulen järgmisel aastal maailmameistriks

„Tuleval hooajal on minu eesmärgiks võita MM-tiitel. Arvan, et olime juba sel aastal võimelised üldvõidu eest heitlema, kuid meil jäi puudu õnnest ning lisaks ka auto sooritusvõimest,“ sõnas prantslane Monza rallishow’l rallit.fi’le.

„Tulevat hooaega silmas pidades tunnen, et võitmine on tehtav. Seega on MM-tiitli püüdmine minu jaoks selge eesmärk,“ lisas Fourmaux.