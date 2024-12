TOP 5 | Lahkumisetendus ja unustamatud viimased minutid ehk käsipalliaasta tipphetked

5. Eesti kohtunike edusammud

4. Eesti meeskondade edu eurosarjades

Ei juhtu just iga aasta, et kaks Eesti meeskond pääsevad euroliigas kolmandasse ringi. Sel aastal õnnestus nii Mistral, kui ka Põlva Servitil just see saavutada. Kahjuks küll pidid mõlemad meie riigi tiimid seal vastaste paremust tunnistama, kuid Sloveenia võistkonnale Ormoži Jerusalem ning Türgi suurklubile Besiktas allajäämine ei ole kindlasti häbiasi.