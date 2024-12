TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Rapla Utilitast

Kalev/Cramo on sel hooajal Eesti klubidest olnud seni kõige edukam ning turniiritabelis hoitakse üheksa võidu ja kolme kaotusega kolmandat positsiooni. Rapla on samal ajal seitsme võidu ja kaheksa kaotusega üheksas ehk praegu esimesena play-off’i joone all.