OTSE DELFI TV-s | Uue peatreeneriga Pärnu Sadam sõidab külla Keila KK-le

Sel nädalal peatreenerit vahetanud ning Kristjan Evarti juhendajaks palganud Pärnu on sel hooajal seni esinenud üsnagi kahvatult. Eesti-Läti liigas on neil kirjas neli võitu ja kümme kaotust, mis annab tabelis 12. koha.

Klubijuht märkis, et Evarti jah-sõna tuli üllatavalt lihtsalt, arvestades, et tegu on hooaja keskpaigaga. „Samas saan Kristjanist väga hästi aru. Palju selliseid võimalusi ikka tuleb, sest meistriliigas palju võistkondi ei mängi. Pärnu kasuks räägib ehk ka euroambitsioon. Praegusel hetkel pole me sellises seisus, kus saaksime kaardid lauale panna, et oleme Eesti tippklubi. Tänasel hetkel oleme sellest kaugel, aga siit on võimalik asju paremaks vormida,“ selgitas ta.