„See on lugupidamatu!“ Skandaali kistud Ronaldo ajas harja turri ka rootslastel

Pealtnäha süütust teost on vallandunud Ronaldo suunas tohutu kriitikalaviin, eriti põhjamaadest, kus murdmaasuusatamine on aus sees. Kui varasemalt võttis Portugali jalgpalluri tegutsemise osas sõna 2022. aastal Pekingis olümpiavõitjaks kroonitud norrakas Erik Valnes, siis nüüd avaldasid oma pahameelt ka Rootsi koondislased.

Käimasoleval hooajal MK-sarja üldarvestuses 42. kohta hoidev Jens Burman mõistab soomlaste ja rootslaste pahameelt. „Vähesed asjad häirivad mind nii palju kui inimesed, kes kõnnivad värskelt tehtud rajal. Sellist asja ei tohiks teha. See on nali,“ sõnas ta Rootsi ajaleht Aftonbladetile.

Burmani koondisekaaslane William Poromaa tunnistas see-eest, et kuna Ronaldo näol on tegemist ühe maailma suurima staariga, võib talle teha erandi. „See pole päris okei, aga arvan, et kui sinu nimi on Cristiano Ronaldo ja sa kõnnid Soome metsades, siis see pole probleem,“ mõtiskles ta.

Rootsi naissuusataja Moa Lundgren arvas aga, et Ronaldo lihtsalt polnud kursis hea tavaga, et suusarajal kõndimine pole eetiline ja teiste suhtes lugupidav. „Ta oleks võinud veidi tähelepanelikum olla. Kõik on hästi, kui sa kõnnid suusaraja ääre peal, aga kui ta kõnnib keskel ja surub 80 kiloga lund alla, on see lugupidamatu. Ilmselt tal on lumega seoses lihtsalt vähe kogemusi,“ arutles Lundgren.