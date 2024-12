Pärnu klubijuht Johan Kärp peatreeneri vahetamisest: tahan, et meil poleks ainult tuim ja raske töö

„Ma ei saa midagi ette heita Stepanovski professionaalsusele ja töökusele. See oli väga huvitav kogemus, mida ta Pärnus ja Eestis pakkus. Küsimus on selles, et igasugused vahetamised on seotud nii rahalise kui ka inimliku poolega. Kellele siis ikka treenerit vallandada meeldib? Vitali on tituleeritud treener, Ukraina koondise peatreener. Mõni asi lihtsalt kuskil ei toimi, ei õnnestu. Tuleb mõelda ka sellele, mis asju võinuks klubi teistmoodi teha. Võtsin aega päris pikalt, aga lõpuks tuli vahetused olude sunnil teha,“ rääkis Kärp Delfile.