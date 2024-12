Neuville pole Hankooki talverehvidest vaimustuses: ilmselgelt ei ole neil sellistes tingimustes kogemusi

Varem MM-sarja meeskondadele rehve tarninud Pirelli leping päädis selle hooajaga ning uuest aastast on ametlik partner Lõuna-Korea ettevõte Hankook. Valitsev maailmameister Thierry Neuville sai eelmisel nädalal Kesk-Soomes proovida uue tarnija talverehve ning belglane kuigi vaimustuses polnud.

Naastrehve läheb võib-olla vaja jaanuaris jäistes Monte Carlo oludes ning kindlasti keeratakse need alla veebruaris Rootsi lumerallil. „Järgmise hooaja suurim muutus on uued rehvid, millega pole varem sõidetud. See oli ka minu esimene kord Hankooki rehvidega sõita,“ rääkis Neuville portaalile Rallit.fi.