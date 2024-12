Selver x TalTechile vahelduseks ka mõni hea uudis: rünnakuliidri vigastuspaus osutub kardetust lühemaks

Austraallasest diagonaalründaja Williams oli läbi põlvevalu mänginud Cronimet Liigas ja eurosarjades juba paar kuud. Enne lõikuselauale heitmist ei teatud, kas mehe vigastuspaus osutub mõne nädala või mõne kuu pikkuseks. Oleks lisaks meniskile kahjustada saanud ka kõhr, oleks ta eemal kaks-kolm kuud - nii olnuks kahtluse alla sattunud tema osalemine 16. veebruaril algaval Balti liiga play-off turniiril. Selgus, et vigastus oli siiski kraadike leebem.

„Esialgu tundub, et läks pigem hästi. Natuke oli vaja meniskit parandada ja puhastada. Võtame rahulikult, aga hetkeseisuga on lootust, et võibolla saab viie-kuue nädalaga korda,“ vahendas Selver x TalTechi peatreener Andres Toobal rõõmusõnumit.