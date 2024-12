Aga esmalt vastuoludest ehk reeglitest, mis on liiga laialivalguvad. Kes peaks olema Eesti aasta treener? Kas Eesti treener, kes juhendab Eesti sportlast või sportlasi? Või piisab treenerile Eesti passist, tegutsegu ta kus maailma nurgas iganes? Või siis ükskõik, millisest rahvusest treener, kes teeb tööd Eesti sportlastega? Praegu on segane kompott – kõik kolm valikut on mängus. Aga välismaalast me ju aasta sportlaseks ei vali, miks siis treenerit?